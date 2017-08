publié le 23/08/2017 à 12:29

"Hourra ! J'ai la carte de crédit de mon mec !" C'est ce qu'on pouvait lire sur des sacs de course commercialisés dans les supermarchés Auchan. Face au tollé provoqué sur les réseaux sociaux, la marque de grandes surfaces les a retirés de la vente en début de semaine. Interpellée, la Secrétaire d'état, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa a réagi sur Twitter en accusant Auchan d'avoir "un siècle et demi de retard".



"1907 : les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire", rappelle Marlène Schiappa, en réponse au tweet d'une utilisatrice dénonçant "le paternalisme lubrique" de la marque. "Le message de ces sacs est sexiste car il relaie le stéréotype de la femme vénale intéressée par l'argent de son compagnon", a réagi mercredi la secrétaire d'état au micro de BFM-TV.

"En outre il fait écho à une réalité : les femmes sont payées 12 à 27% de moins que les hommes en France selon les différents calculs", complète-t-elle.

"1907: les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire"

"Le message se voulait humoristique"

Dès lundi, une internaute s'offusquait de ces sacs en tweetant un simple "Sérieusement ?" mentionnant le compte d'Auchan. Très vite, les photos et les dénonciations se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Sur Twitter le groupe est accusé de sexisme et de misogynie.

Auchan a depuis retiré les sacs de la vente. Contacté par L'Express, le groupe de grande distribution s'est dit "désolé pour la tournure qu'a pris le visuel présent sur le sac et les émotions qu'il a suscitées". "Le message se voulait humoristique", s'est-il justifié.