publié le 27/09/2016 à 19:31

C'est une histoire d'amour qui en fascinerait plus d'un. Un président français avec une superstar américaine ? Ça aurait pu être Jacques Chirac et Madonna, Nicolas Sarkozy et Lady Gaga, François Hollande et l'actrice d'une Nounou d'enfer, Fran Drescher, avec qui il a dîné il n'y a pas si longtemps.



Et si il ne s'agissait pas de cette dernière, mais de Rihanna ? Les deux personnalités ont échangé des tweets presque complices ces derniers jours. De quoi laisser rêver de nombreuses personnes, et notamment cette internaute qui s'est amusée à imaginer une idylle amoureuse entre le président français et l'interprète de Diamonds. Cette petite histoire qui tient en 6 chapitres captivants s'intitule, avec humour, Rihançois, un amour interdit, avec ce sous-titre : "Leur amour pourra-t-il survivre ?" Son auteure a même imaginée cette magnifique couverture.

La couverture imaginée pour cette fanfiction Crédit : Capture d'écran du compte ¿@sadgirlthea

Manuel Valls, Drake ou encore Kendrick Lamar dans les personnages

Tout commence donc par ces tweets échangés par les deux personnalités si éloignées l'une de l'autre. Rihanna interpelle le chef d'État et le prie de répondre à sa lettre. D'après l'auteure en herbe, François Hollande espérait autre chose que ce pauvre message, sans nouvelle de sa belle depuis des semaines. Toute la nouvelle, partagée sur Twitter en captures d'écran, s'articule autour de leur amour impossible, de la jalousie du président français qui a pu voir sa fiancée échanger furtivement un baiser avec un rappeur. Il s'agit ici des rumeurs concernant la liaison entre Rihanna et Drake.

Pour le François Hollande de la fiction, c'est un certain "Grecque", "Break" ou "Trake"... Une traduction qui s'impose comme un des passages hilarants de cette petite histoire. Ce rappeur va être épaulé par "Quendrique La Marre", ou dans la vraie vie le rappeur Kendrick Lamar. Dans la tête de @sadgirlthea, Drake ne serait qu'un "sexfriend" pour Rihanna, qui n'attend qu'une chose : le retour de François Hollande.



Sans vous révéler l'intrigue, si l'histoire s'essouffle un peu, comme l'admet l'auteure ("Je vous préviens, la suite c'est n'importe quoi"), la chute est néanmoins surprenante. Elle n'a pas non plus oublié le personnage du meilleur ami à qui se confier, et à qui confier les rennes du pays : Manuel (Valls). Voici les deux premières pages, de quoi vous mettre l'eau à la bouche.