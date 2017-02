Qu'est-ce qu'un MOOC et pourquoi cela va changer votre vie ?

publié le 15/02/2017 à 14:00

Vous ne savez pas ce qu'est un MOOC ? Pas de panique, vous n'êtes pas seul(e)s. C'est ce que révèle une étude de Diplomeo.com, site spécialisé dans l'orientation pour les études supérieures. Sur les 1.221 étudiants interrogés durant le mois de janvier 2017, plus de 8 sur 10 ne savaient pas ce qu'étaient un MOOC.



Pourtant, révèle également l'étude, lorsqu'on leur explique le principe des ces 4 mystérieuses lettres, plus de 6 personnes sur 10 répondent qu'elles seraient intéressées de suivre un de ces "Massive Open Online Courses".

MOOC = Massive Open Online Courses

C'est quoi ? Là encore, on vous l'accorde, on ne vous facilite pas les choses. "MOOC" est l'acronyme de "Massive Open Online Courses" soit, en bon français, des formations en ligne et ouvertes à tous.



Pour les suivre, il suffit de posséder (ou d'emprunter) un ordinateur, d'être branché à Internet et de s'être inscrit grâce à une adresse mail. Aucun euro ne vous sera demandé pour suivre ces cours.



Le concept ? À partir de là, les choses sont très simples : un ou plusieurs enseignants transmettent leurs savoirs à travers des vidéos et des documents disponibles en ligne. Comme à l'école, vous avez la plupart du temps des exercices à faire. L'objectif : vous approprier des grandes idées ou mettre en pratique des théories.

Avec qui ? Lors des études, personne n'est à l'abri d'un coup de blues. L'isolement, même dans un amphi bondé, peut s'installer rapidement et plomber tout un semestre. L'esprit des MOOC tente, malgré la distance géographique qui sépare à la fois élèves et professeurs, de faire en sorte de dynamiser sa classe en véritable communauté. Forum, plateformes qui s'inspirent des réseaux sociaux, système de corrections/notations entre élèves... tout est pensé pour rapprocher les internautes entre eux et ne jamais les laisser sans réponse.



Où ça ? Si le mouvement vient des pays anglo-saxons - et notamment des États-Unis - les MOOC se déclinent également en français avec par exemples les plateformes FUN (une initiative lancée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en octobre 2013), OpenClassrooms, Coursera et même Pôle Emploi.

Étudier sans casser sa tirelire

Vous avez toujours rêvé de suivre des enseignements donnés dans les grandes écoles comme HEC, l'École Normale Supérieure, Sciences Po ou l'Université de la Sorbonne ? Vous auriez adoré partir étudier à l'étranger et passer un semestre dans la prestigieuse université de Columbia, au Berklee College of Music ou à l'université Yale ? Vous êtes en fac d'histoire mais une carrière dans la restauration vous tenterait bien ?



Alors que ces formations, souvent très sélectives, demandent parfois plusieurs milliers d'euros d'investissement, les MOOC permettent aux moins chanceux de suivre un cours spécifique à distance et gratuitement.



Les exigences sont les mêmes et, même s'ils ne délivrent pas de diplôme reconnu par l'État, vous pourrez bénéficier d'un certificat d'évaluation. À plusieurs conditions : avoir rempli tous les critères permettant cette certification (rendu des devoirs à temps, notamment) et vous acquitter de quelques euros en fonction des formations. À vous de jouer.