publié le 15/06/2018 à 16:27

À Nantes, les "marches des fiertés" ont été vandalisées, en partie recouvertes de peinture blanche. La Ville a porté plainte et souhaite installer une caméra pour éviter tout nouvel acte malveillant.



À l'occasion de la Gay Pride le 9 juin, les marches ont été peintes aux couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs du drapeau LGBTQ, une manière de célébrer l'égalité des droits pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes.



"C’était prévisible. Deux jours avant la Marche des fiertés, des groupes fachos voulaient déjà repeindre de croix celtiques. L’homophobie n’est pas morte et cela montre que ces "réacs" n’aiment pas la couleur au-delà du symbole." explique Noé Parpet, président de l’association Nosig,le centre LGBTQ de Nantes, au quotidien Ouest France.



La maire de la ville, Johanna Rolland, a réagit sur Twitter, en condamnant l'acte de vandalisme. À propos de l'œuvre, elle a indiqué : "Nous étudions la possibilité de la restaurer et de la voir pérennisée".

¿¿¿¿ Les marches des fiertés à #Nantes rue Beaurepaire (à côté de la place du cirque) à l’occasion de la #Pride samedi 9 juin 14h. #LGBT #LGBTI #NantesEgalité pic.twitter.com/FwfayRyxcE — Ville de Nantes (@nantesfr) 8 juin 2018

Les marches multicolores de la rue Beaurepaire en partie barbouillées de blanc. Ce n’est pas l’œuvre d’un peintre vu la qualité plus que douteuse du travail... #gaypride pic.twitter.com/rAJpl32Zfs — Sarah Boucault (@SarahBoucault) 14 juin 2018