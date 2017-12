Marlene Dietrich est née il y a 116 ans

publié le 27/12/2017 à 09:00

Le 27 décembre 1901, naissait Marlene Dietrich en Allemagne. Google lui en rend hommage, ce mercredi 27 décembre, dans son célèbre Doodle. L'actrice et également chanteuse est apparue dans plus de 60 films. Elle était notamment connue pour son sale caractère, parfois décrié. Marlene Dietrich aimait le goût de la liberté. Cette icône naturalisée aux États-Unis, a d'ailleurs très vite affiché sa bisexualité. À l'écran comme dans la vie de tous les jours, elle portait régulièrement pantalon et uniforme.



Marlene Dietrich était également engagée dans une lutte contre le nazisme qui a envahit l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, raison pour laquelle la jeune femme a fui son pays. En 1944, Marlene Dietrich a chanté pour les troupes sur le front européen.



Jeune, Marie Magdalene, devenue ensuite Marlene Dietrich, a développé ses talents de chanteuse et de musicienne, au violon et au piano. Elle a intégré une prestigieuse école dramatique en 1921. C'est suite à cela que l'"Ange bleu" a vu sa carrière décoller, multipliant les apparitions sur scène, au théâtre et dans les revues.

L'Ange bleu du cinéma

En 1923, alors qu'elle avait 22 ans, la jeune femme s'est vu ouvrir les portes du cinéma. Son premier rôle crédité était dans la Tragédie de l'amour de Joe May.



Elle s'est fait repérer quelques années plus tard par le réalisateur Josef von Stenberg qui cherchait alors une héroïne pour son film L'Ange bleu, sorti en 1930. Un rôle qui lui collera à la peau toute sa vie.

Le doodle en hommage à Marlène Dietrich, le 27 décembre 2017 Crédit : Capture d'écran Google