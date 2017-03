publié le 30/03/2017 à 15:37

Nouveau record pour l’astronaute Peggy Whitson. À 57 ans, la doyenne des explorateurs spatiaux est devenue ce jeudi 30 mars la première femme à avoir marché huit fois dans l’espace. L’Américaine, membre des expéditions 50 et 51 de la Station spatiale internationale en compagnie de Thomas Pesquet, réalise depuis la mi-journée une sortie extra-véhiculaire avec Shane Kimbrough pour raccorder des câbles électriques d'un adaptateur d'un port d'amarrage qui doit accueillir les prochains vaisseaux commerciaux de transport d'astronautes de SpaceX et de Boeing à partir de 2018. La sortie doit durer près de 6h30.



Le précédent record était détenu par l’astronaute américaine d’origine indienne Sunita Williams, qui possède toujours celui du temps cumulé passé dans le vide avec 50 heures et 40 minutes. Avec déjà plus de 46 heures passées dans l’espace hors de la Station spatiale internationale, Peggy Whitson va également s’emparer de ce record à l'issue de cette sortie.

Habituée des records

Peggy Whitson, dont les pérégrinations sont à suivre sur le compte Twitter @AstroPeggy, laissera une trace indélébile dans l’histoire de l’exploration spatiale. Originaire de l’Iowa, elle est docteure en biochimie lorsqu’elle est sélectionnée comme astronaute en 1996. Elle effectue son premier séjour dans l’espace à bord de l’ISS en 2002 puis devient la première femme à commander un équipage de la Station lors de l’expédition 16 en 2007.

Arrivée en même temps que Thomas Pesquet à bord de l’ISS en novembre, Peggy Whitson prendra la succession de Shane Kimbrough au commandement de la Station début avril, lors du 51 roulement de l’équipage permanent de l’ISS.



Elle sera alors avec plus de 534 jours, la femme ayant passé le plus long séjour dans l’espace, un record qu’elle détient depuis 2015, et se hissera au 14e rang des spationautes ayant passé le plus de temps en orbite. Il est peu probable qu'elle dépasse un jour le record mondial du Russe Gennady Padalka et ses 879 jours dans l'espace.

Bientôt un record pour Thomas Pesquet

La prochaine sortie extra-véhiculaire de la mission 50 de l’ISS est prévue le 6 avril avec Shane Kimbrough et Thomas Pesquet. Le Français égalera à cette occasion le record français de Philippe Perrin, auteur de trois marches dans l’espace au cours d’une même mission en juin 2002. Comme lors de ses précédentes sorties, il pourra une nouvelle fois compter sur Peggy Whitson pour l'aider à quitter sa très lourde carapace spatiale à l'issue de sa sortie.