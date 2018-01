publié le 16/01/2018 à 13:11

Près de 6 ans d'écart d'espérance de vie entre les femmes et les hommes en France en 2017. C'est le constat posé par l'Insee à l'occasion de son bilan démographique de l'année passée, publié ce mardi 16 janvier.



Pour entrer dans les détails, les Françaises ont en moyenne une espérance de vie "à la naissance en 2017" de 85,3 ans tandis que pour les Français, elle est estimée à 79,5 ans. Par rapport à 2016, l'espérance de vie reste stable pour les femmes et progresse pour les hommes, indique l'Insee dans son bilan. L’écart entre les genres continue donc de se réduire : "Il est de 5,8 ans en 2017, contre 7,0 ans en 2007 et 7,8 ans en 1997".

En creusant un peu plus les données des dernières années, on découvre cependant que les femmes n'ont toujours pas retrouvé leur espérance de vie de 2014 et que l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes est important par rapport à d'autres pays de l'Union Européenne. Cette progression est donc à nuancer et à surveiller au fil des années.

L'espérance de vie à la naissance en 2017 pour les femmes et les hommes Crédit : Insee