DIAPORAMA - 10 femmes à célébrer à l'occasion du Muslim Women's Day

Mariame Tighanimine est une entrepreneure française et l'auteure de "Différente comme tout le monde"

Mennel, ex-candidate franco-syrienne de "The Voice", ne s'est pas laissée abattre par le flot de haine qu'elle a subi sur les réseaux sociaux : elle enregistre son premier album

Amena Khan est une blogueuse britannique et co-fondatrice d'une marque de cosmétiques pensée pour les peaux foncées

Nadia El Bouga est une sage-femme française, sexologue, chroniqueuse sexo et auteure de "La sexualité dévoilée"

Sarah Zouak est la co-fondatrice de l'association féministe et anti-raciste Lallab, à l'initiative de la première Journée internationale des femmes musulmanes célébrée en France ce mardi 27 mars

La créatrice de mode indonésienne Anniesa Hasibuan fait défiler des hijab sur les podiums de New York

Halima Aden, le mannequin somali-américain voilé dont le monde de la mode ne peut plus se passer

publié le 27/03/2018 à 14:20

"Rendre hommage et célébrer les femmes musulmanes que l'on connaît pour exprimer notre solidarité envers elles", tel est le message que souhaite véhiculer l'association féministe et anti-raciste Lallab, à l'occasion de la première Journée mondiale des femmes musulmanes, ce mardi 27 février.



Car elles sont nombreuses à œuvrer - trop souvent dans l'ombre- pour une meilleure représentation sans stéréotypes et clichés des femmes musulmanes.

Par leurs actions, leurs parcours ou leur travail, la sexologue Nadia El Bouga, le mannequin Halima Aden, l'entrepreneure Mariame Tighanimine, la co-fondatrice de l'association Lallab Sarah Zouak, ou encore la rappeuse Mona Haydar illustrent la pluralité de ces femmes qui n'ont en commun que leur foi et leur religion. Chacune incarnant une possibilité d'être qu'il devient urgent de retranscrire dans l'espace médiatique et les œuvres artistiques, comme le confiait à RTL Girls Emnus, l'une des représentante de l'association Lallab.