Comment être solidaire de la grève du 8 mars sans quitter le travail à 15h40 ?

Vous avez envie de soutenir le mouvement du #8mars15h40 mais vous ne pouvez pas quitter votre lieu de travail pour des raisons qui vous sont propres ? Il existe des solutions. L'idée a été lancée par des organisations syndicales et associations féministes françaises en cette journée internationale des droits des femmes a pour but de mettre sur le devant de la scène (médiatique, politique...) des demandes bien précises concernant l'égalité entre les femmes et les hommes.



Ce mercredi 8 mars, les femmes du monde entier sont appelées à faire grève. En France, un horaire symbolique a été décidé : 15h40, soit le moment de la journée où les femmes ne sont plus payées (par rapport aux salaires de leurs homologues masculins). Un moyen de mettre en lumière et de protester plus précisément contre les écarts de salaires (26%) entre les femmes et les hommes.

Concrètement, vous avez le droit de faire grève, même sans préavis. Deux conditions restent cependant à remplir : être au moins deux et concernée(s) par les revendications. Dans ce cas précis : vous devez être vraiment moins payée qu'un de vos collègues pour un poste équivalent. Mais si vous ne pouvez pas vous permettre de sortir vos pancartes, il existe des solutions alternatives pour que vous puissiez tout de même afficher vos revendications et votre solidarité, à commencer, bien sûr, par les réseaux sociaux.

Inonder les réseaux sociaux

Les syndicats et associations féministes ont tout prévu. Tous sont bien conscients que toutes les Françaises (et les Français) ne pourront se plier à la directive. C'est pourquoi une vidéo a été réalisée spécialement pour l'occasion. L'objectif : la partager sur tous vos réseaux sociaux.



Autres suggestions des organisateurs de la grève, listées sur le site internet du mouvement : s'inscrire sur la page Facebook événement, ajouter un filtre à sa photo de profil, changer sa cover Facebook en réalisant une affiche personnalisée ou encore tweeter avec le hashtag #8mars15h40. À l'heure pile, bien sûr, mais aussi tout au long de la journée. Sur le réseau social, d'autres hashtags sont d'ailleurs apparus depuis la matinée : #JourneeDesDroitsDesFemmes #womensday...



Ainsi, en imposant la tendance sur Twitter et autres réseaux, les femmes, et les hommes qui participeront, donneront du poids au mouvement et vont organiser, en quelque sorte, une manifestation virtuelle.

Organiser une action sur son lieu de travail ou d'études

Vous n'êtes pas obligées de sortir dans la rue pour manifester votre soutien au mouvement. En restant entre les murs de votre lieu de travail ou salle de classe, vous pouvez organiser une action avec vos collègues ou camarades (femmes comme hommes). "Il peut s’agir d’un débrayage, d’un rassemblement dans la cour, le hall ou une salle de pause ou d’une action symbolique (port de brassards…)", précise de le site 8mars15h40.fr.



Et n'oubliez pas de communiquer vos actions sur les réseaux sociaux, qui seront "automatiquement sur le site".

Faire une (longue) pause

Pour prendre le temps de tweeter, partager, coller des affiches... il va bien falloir prendre une pause. Profitez de 15h40 pour (si vous ne pouvez vraiment pas quitter le travail) manifester votre engagement en ligne et hors-ligne. Et pourquoi pas laisser traîner sa pause clope un peu plus longtemps que ce dont vous avez l'habitude, histoire de marquer le coup. Vous pourrez, là encore, partager votre soutien sur Internet et participer au mouvement.

Se rassembler

Si vous avez tout de même réussi à quitter votre lieu de travail pour faire grève ou parce que vos horaires vous le permettent, plusieurs rassemblements sont prévus un peu partout en France. Paris, Bordeaux, Orléans, Lyon, Marseille, Tours, Toulouse... À 15h40, les Françaises sont attendues sur différentes places et lieux symboliques pour se soulever et exiger leurs droits. La carte de toutes les actions est disponible ici.



Si vous êtes concernée par cette inégalité salariale, il existe néanmoins une manière concrète de faire plier votre employeur. Dans les colonnes de 20 Minutes, Éric Rocheblave, avocat spécialisé en droit du travail, rappelle qu'en France, "la discrimination salariale fondée sur le genre est interdite. Les textes de loi qui protègent les femmes existent. La meilleure façon de les faire respecter, c’est de passer par le juge".