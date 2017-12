publié le 22/12/2017 à 17:25

"Malheureuse et maladroite "réflexion de mec", je l'avoue". Christophe Castaner est revenu sur l'interview dans laquelle il jugeait qu'une tenue de la chanteuse Rihanna, alors en visite à l'Élysée, était "un poil trop ample à (son) goût".



Cette remarque jugée sexiste par beaucoup lui avait valu de nombreuses critiques. L'Obs a permis à Christophe Castaner de faire son mea culpa.

"En juillet dernier, je me faisais chahuter, à juste titre, par certains internautes. Le motif ? Le 23, vous étiez invitée à l'Élysée, et le site Konbini me demandait sur le ton de l'humour si j'étais "jaloux" du président. Tentant d'être drôle, j'ai répondu que votre tenue était, ce jour-là, "un poil trop ample à mon goût" pour que je sois jaloux".

Dans cette tribune, Christophe Castaner dresse un portrait plus qu'élogieux de la chanteuse Rihanna. "Vous êtes née dans une famille pauvre et déchirée à la Barbade, mais en alchimiste surdouée et déterminée vous avez su transformer le métal de votre enfance en or".



Le proche d'Emmanuel Macron a usé de sa plus belle plume pour tenter de se faire pardonner ses propos "maladroits".