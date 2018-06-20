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Aretha Franklin, Johnny Cash et Michael Jackson dans La Collection Georges Lang du 20 juin 2018

Aretha Franklin, Johnny Cash et Michael Jackson dans La Collection de Georges Lang du 20 juin 2018

Georges Lang
Georges Lang Crédit : Elodie Grégoire
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

IF YOU LEAVE ME NOW - CHARLIE PUTH w/ BOYS II MEN 
CHAIN OF FOOLS - ARETHA FRANKLIN 
GONNA MAKE AN OFFER YOU CAN'T REFUSE - JIMMY HELMS
IF YOU DON'T KNOW ME BY NOW - HAROLD MELVIN & THE BLUE NOTES
I GOT THE BLUES - THE ROLLING STONES
YOUR SONG - ELLIE GOULDING 
ONE - U2 w/ MARY J. BLIGE 
ONE - JOHNNY CASH 
DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD - JAMIE CULLUM & GREGORY PORTER
YOU ARE NOT ALONE - MICHAEL JACKSON 
I BELIEVEI CAN FLY - R.KELLY 
NETHER LANDS - DONNA SUMMER
ANGELS BY THE WINGS - SIA

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Aretha Franklin, Johnny Cash et Michael Jackson dans La Collection Georges Lang du 20 juin 2018
Aretha Franklin, Johnny Cash et Michael Jackson dans La Collection Georges Lang du 20 juin 2018
Aretha Franklin, Johnny Cash et Michael Jackson dans La Collection de Georges Lang du 20 juin 2018
http://www.rtl.fr/emission/la-collection-georges-lang/aretha-franklin-johnny-cash-et-michael-jackson-dans-la-collection-georges-lang-du-20-juin-2018-7793825898
2018-06-20 23:59:00
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