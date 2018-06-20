Aretha Franklin, Johnny Cash et Michael Jackson dans La Collection Georges Lang du 20 juin 2018
Aretha Franklin, Johnny Cash et Michael Jackson dans La Collection de Georges Lang du 20 juin 2018
IF YOU LEAVE ME NOW - CHARLIE PUTH w/ BOYS II MEN
CHAIN OF FOOLS - ARETHA FRANKLIN
GONNA MAKE AN OFFER YOU CAN'T REFUSE - JIMMY HELMS
IF YOU DON'T KNOW ME BY NOW - HAROLD MELVIN & THE BLUE NOTES
I GOT THE BLUES - THE ROLLING STONES
YOUR SONG - ELLIE GOULDING
ONE - U2 w/ MARY J. BLIGE
ONE - JOHNNY CASH
DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD - JAMIE CULLUM & GREGORY PORTER
YOU ARE NOT ALONE - MICHAEL JACKSON
I BELIEVEI CAN FLY - R.KELLY
NETHER LANDS - DONNA SUMMER
ANGELS BY THE WINGS - SIA