"Zelda : Breath of the Wild ": le jeu de l’année 2017 s’offre une extension

"The Legend of Zelda : Breath of the Wild"

publié le 08/12/2017 à 18:30

Sa consécration est tout sauf une surprise. Jeudi 7 décembre, lors des Game Awards 2017, The Legend of Zelda : Breath of the Wild a été élu jeu de l’année. Sorti sur Switch et Wii U en mars dernier, la nouvelle itération de Link avait remporté tous les suffrages tant du côté des joueurs que de la critique.



Le jeu grille ainsi la politesse au favori, Super Mario Odyssey, qui se contente du prix du meilleur jeu familial. Les aventures du plombier n’étant sorties qu’en octobre dernier, ceci explique peut-être cela.

Dans tous les cas, Nintendo ressort grand gagnant de la soirée et a profité des festivités pour annoncer la disponibilité immédiate de sa seconde extension de Zelda, nommée Ode aux Prodiges.

Dès aujourd'hui, les férus ayant acheté le Pass d’extension (19,99 euros) peuvent télécharger cet épisode et s’essayer à un nouveau récit centré sur Revali, Mipha, Daruk et Urbosa, soit cent ans avant les événements du jeu d’origine. De quoi faire encore durer le plaisir.