Un tout nouveau roman de J.R.R. Tolkien sera publié en août 2018

publié le 11/04/2018 à 16:07

C'est une sortie qui a surpris même les plus grands experts de Tolkien. Le père de la fantasy qui a écrit Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux ou encore Le Silmarillion a encore de nombreux textes à faire découvrir. C'est son fils, Christopher Tolkien, âgé aujourd'hui de 93 ans, qui se charge d'éditer et de gérer les écrits de son père disparu en 1973.



En août 2018, le livre The Fall of Gondolin (La Chute de Gondolin) sera publié en langue anglaise avant une très probable traduction du texte en français. Ce n'est pas la première fois qu'un texte de Tolkien voit le jour depuis le décès du père de la fantasy moderne.

Près d'une trentaine de publication ont vu le jour depuis 1973 : un guide des noms du Seigneur des Anneaux, des poèmes, des travaux sur Beowulf mais aussi des récits qui viennent compléter sa gigantesque histoire de la Terre du Milieu : Le Silmarillion bien sûr, mais aussi Les Enfants d'Húrin ou encore Beren et Lúthien paru en 2017.

Une histoire de la bataille entre deux dieux

D'après la maison d'édition HarperCollins, cette histoire a été rédigée par Tolkien alors qu'il était en convalescence après la Bataille de la Somme (juillet-novembre 1916). Elle raconte l'histoire de la bataille entre deux dieux Morgoth (le maître de Sauron, le fameux Seigneur des Anneaux) et Ulmo, le dieu des Océans. Le récit s'attarde sur le parcours d'un héros baptisé Tuor lors de son arrivée dans la glorieuse cité de Gondolin.



Le livre suivra aussi la destruction de la ville par les forces de Morgoth (des dragons, orcs et autres Balrogs). Le lecteur peut espérer découvrir l'histoire de cette ville, de Tuor, son épouse Idril et de leur fils, un certain Eärendil qui joue un grand rôle dans Le Silmarillion et est une légende du Seigneur des Anneaux. De quoi patienter avant l'adaptation pharaonique de ces histoires pré-Hobbit qu'Amazon est en train de développer en série télévisée.

Galadriel confiant la lumière d'Eärendil à Frodon