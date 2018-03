publié le 26/09/2017 à 17:15

De héros au mal incarné, il n'y aurait qu'un pas pour Will Byers. Le petit garçon de la série Stranger Things, prisonnier du Monde à l'envers pendant une grande partie de la saison 1, pourrait causer la perte de ses proches dans la saison 2.



C'est en tout cas ce que laisse entendre l'un des showrunners de la série phénomène de Netflix, dont les nouveaux épisodes sont attendus le 31 octobre prochain. Dans un entretien à US Magazine, Ross Duffer donne plusieurs informations sur le rôle de Will, très perturbé par son passage dans le monde du Demogorgon dans la saison 1.



"Will a maintenant un rôle beaucoup plus immoral, pour lequel nous sommes vraiment très excités", a expliqué Ross Dufer au site américain. De quoi agiter les cerveaux des fans qui bouillonnent depuis la bande-annonce terrifiante de la saison 2, dans laquelle Will ne semble plus être le même depuis son retour du Monde à l'envers. Est-il traumatisé ou cache-t-il un noir dessein ? Tout sera lié à l'épisode 8 de la saison 1, lorsque Will est de retour chez lui.

Will pourrait amener le Demogorgon dans notre monde

La dernière fois qu'on a vu Will Byers dans Stranger Things, il était en train de vomir une limace visqueuse qui s'échappe dans les canalisations de la maison. Le tout sur une musique angoissante. Pour certains fans, ce serait un reste du corps du Demogorgon, le monstre qu'il l'a enlevé dans la première saison et enfermé dans un cocon. Dans l'ultime épisode de la saison 1, on voit d'ailleurs que la bouche de Will a été attachée au cocon, comme si celui-ci l'aspirait ou lui transmettait quelque chose. Un peu comme un alien qui choisirait un corps comme hôte pour se développer.

Will prisonnier d'un cocon du Demogorgon Crédit : capture d'écran

La théorie n'est pas si folle puisque Stranger Things rend hommage au cinéma des années 80. Les affiches de la saison 2 sont d'ailleurs des adaptations des films cultes de l'époque comme Les Goonies, Les Griffes de la Nuit et Alien, le huitième passager, (sorti en 1979). En le vomissant, Will permettrait au Demogorgon de se développer dans notre monde et de le détruire. Mais, le monstre du trailer de la saison 2, est, pour le moment, une araignée géante, alors que le Demogorgon, est un monstre humanoïde.

Et si il était possédé par le monstre...

C'est l'autre théorie qui court sur Will. Le petit garçon serait possédé par une force maléfique qui le pousserait à commettre des horreurs. C'est pour cela qu'il serait méconnaissable pour son entourage et qu'il se met à dessiner des formes indéfinissables, comme dans le trailer. Mais, le garçon pourrait aussi combattre cette puissance noire et essayer tant bien que mal de sauver sa famille. Qui pourrait l'aider ? Sans aucun doute, Eleven, encore prisonnière du Monde à l'envers, mais qui devrait elle aussi réussir à en réchapper : on la voit traverser une paroi visqueuse dans la bande-annonce et atterrir dans un lycée.