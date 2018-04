publié le 05/04/2018 à 20:42

Les créateurs de Stranger Things sont dans la tourmente. Les frères Ross et Matt Duffer sont accusés par le réalisateur américain Charlie Kessler d'avoir plagié son idée de science-fiction.



Dans une plainte relayée par le site américain TMZ le 3 avril dernier, le cinéaste affirme avoir produit un court-métrage, Montauk en 2012. L'intrigue du film se déroule dans une petite ville d'Amérique, près d'une base militaire où le gouvernement fait des expériences secrètes. Un élément-clef que l'on retrouve aussi dans la série Stranger Things.

En avril 2014 lors du Festival international du film de Tribeca, Charlie Kessler et ses agents auraient pitché le projet de science-fiction aux frères Duffer. Mais ils ne semblaient pas intéressés par la proposition. Toujours selon TMZ, lors de la première diffusion de Stranger Things sur Netflix en juillet 2016, le scénariste s'est dit "choqué" face aux étranges ressemblances entre sa fiction et la série phénomène.

Charlie Kessler assure que les deux scénaristes ont utilisé ses idées et que la célèbre fiction avait été vendu sous le nom initial de The Montauk Project, tout comme le projet de long-métrage du réalisateur américain. Ce dernier réclame un dédommagement financier et "la destruction de tout matériel inspiré de son concept".

Une même source d'inspiration pour les deux fictions

Si Netflix ne s'est pas exprimé sur le sujet, Ross et Matt Duffer ont répondu aux accusations, par la voix de leur avocat Alex Kohner dans le Huffington Post. "La revendication de M. Kessler ne repose sur aucun fondement juridique. Il n'a aucun lien avec la création ou le développement de Stranger Things. Les frères Duffer n'ont jamais vu le court métrage de M. Kessler ni discuté d'aucun projet avec lui. C'est juste une tentative de profiter de la créativité et du travail acharné des autres".



La série des frères Duffer et le court-métrage de Charlie Kessler partagent néanmoins un point commun. Ils s'inspirent tous les deux du livre The Montauk Project : Experiments in Time, de l'auteur américain Preston Nichols paru en 1992.