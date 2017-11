publié le 17/11/2017 à 22:20

La galaxie Star Wars a fait briller la télévision française le temps d'une soirée. Le 17 novembre, Rian Johnson, était l'invité de Quotidien. C'est la première interview que le réalisateur de Star Wars 8 et de la prochaine trilogie accorde à une émission française avant la sortie de Star Wars 8. L'occasion d'en savoir un peu plus sur ce prochain épisode qui est le film le plus attendu de l'année 2017. En salles le 13 décembre, il nous donnera enfin l'occasion d'entendre Luke Skywalker, qui fera son grand retour dans la saga.



Rian Johnson est avant tout un fan de la saga. "J'ai découvert Star Wars quand j'étais enfant et j'étais fan" a confié le réalisateur à Yann Barthès. Il a ensuite confirmé que la pression ne venait pas des résultats d'entrées du film mais du public : "Ce sont les fans de Star Wars qui me mettent la pression, je ne veux pas les décevoir". Le réalisateur a avoué ne pas avoir senti de pression particulière lors du tournage : "C'est comme si je faisais un autre film, ça paraît curieux mais c'est comme ça". Rian Johnson n'a pas confirmé la rumeur selon laquelle les princes Harry et William auraient fait une apparition dans le film en tant que Stormtroopers.

Depuis bientôt 2 ans, Rian Johnson est le réalisateur dont tout le monde parle. Sa carrière a vraiment commencé en 2006 avec Brick, avec Joseph Gordon-Levitt dans le rôle principal. En 2012, il touche avec succès à la science-fiction avec Looper avant de se lancer dans le huitième épisode de la saga mondialement connue. Pas de doute sur le fait que Disney et Lucasfilm ont apprécie son travail sur Les Derniers Jedi, puisqu'il réalisera la prochaine trilogie Star Wars, qui "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant", comme l'a dévoilé le communiqué officiel.