Six ans après leurs premières aventures, Ralph et Vanellope ne sont pas au bout de leurs surprises. On les retrouvera dans le très attendu Ralph 2.0. le 23 janvier 2019. Après une première bande-annonce truffée de clins d’œil à l'univers Disney, une photo tirée de cette suite du Monde de Ralph nous dévoile une drôle de rencontre.





Alors que les deux amis sont à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope, la fillette va croiser la route de plusieurs héroïnes Disney. Dans cette image révélée par USA Today, on retrouve Jasmine, Blanche-Neige, Cendrillon, Pocahontas, Anna, Elsa, Vaiana, Belle, Raiponce, Tiana et Aurore. Les 11 princesses semblent interloquées face à l'arrivée de la jeune inconnue.

Cette rencontre exceptionnelle est une jolie surprise qui devrait ravir petits et grands fans des films Disney, en attendant la sortie du film Les Mondes de Ralph 2 prévue le 23 janvier 2019.

Vanelloppe rencontre plusieurs héroïnes Disney dans "Les Mondes de Ralph 2" Crédit : Walt Disney Pictures