VIDÉO - "Les Mondes de Ralph 2" : des clins d'oeil aux précédents films Disney

publié le 01/03/2018 à 16:58

En 2012, Ralph et Vanellope vous ont sûrement fait rire dans Les Mondes de Ralph. Cette année, le célèbre duo du film d'animation Disney compte bien faire de même. Dans Les Mondes de Ralph 2, Ralph et Vanellope vont découvrir le monde de l'Internet, grâce à Walter, le gérant de la salle d’arcades. Un voyage dans un univers complètement barré, comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée par Disney, le 28 février dernier. Ils devront retrouver une pièce spéciale afin de réparer le jeu de Vanellope.



Si on ne sait pas encore si Ralph va "casser Internet", on voit déjà que le film rendra hommage aux autres productions Disney. Dans la bande-annonce, on retrouve en effet des clins d’œils (ou easter eggs en anglais) à Vaiana, la légende du bout du monde, mais aussi Raiponce et Aladdin. Des images rapides qui ont pu échapper aux yeux les plus aguerris. Préparez-vous à (re)découvrir le trailer !

"Star Wars"

Yoda et Chewbacca dans le bureau de Walter Crédit : capture d'écran YouTube

L'image est furtive mais en haut de l'étagère du bureau de Walter, vous pouvez apercevoir deux assiettes aux effigies de Yoda et Chewbacca de la saga Star Wars. Un hommage discret, mais qui pourra faire sourire les fans de la galaxie très très lointaine. D'ailleurs, sachez qu'Anthony Daniels prêtera de nouveau sa voix au célèbre C3-PO dans Les Mondes de Ralph 2.

"Vice-Versa"

Les personnages de couleurs se retrouvent dans ceux des "Mondes de Ralph 2" Crédit : capture d'écran YouTube

Les personnages hauts en couleur de Vice-Versa, sorti en 2015 se retrouvent dans ceux qui peuplent le monde de l'Internet. Vous pouvez souvent les voir dans le trailer. Un clin d’œil au film Disney-Pixar, récompensé par l'Oscar du meilleur film d'animation en 2016.

"Aladdin"

La lampe d'Aladdin dans "Les mondes de Ralph 2" Crédit : capture d'écran YouTube

Vous ne rêvez pas, la lampe magique d'Aladdin est bien en vente sur Ebay ! 25 ans après sa sortie, le héros d'Agrabah continue de séduire les fans de toutes les générations. Disney prépare d'ailleurs une adaptation du dessin animé en film comme pour La Belle et la Bête avec Emma Watson, entre autres.

"Raiponce"

La poêle de Raiponce est à vendre sur Ebay Crédit : capture d'écran YouTube

L'héroïne aux longs cheveux blonds est aussi présente dans Les Mondes de Ralph 2, mais pas comme vous le pensez. Loin de montrer une référence à sa chevelure, le trailer dévoile que la poêle, dont Raiponce se sert pour attaquer Flynn Rider, lorsqu'il se cache dans sa tour.

Raiponce et son "arme" dans le film d'animation de 2010 Crédit : Walt Disney Studios Motion Pictures France

"Vaiana"

La petite Vaiana se retrouve dans "Les Mondes de Ralph 2" Crédit : Captures d'écran YouTube

L'héroïne de Vaiana, la légende du bout du monde est de retour ! On la retrouve dans Les Mondes de Ralph 2 à son tout jeune âge, en train de jouer en compagnie d'un lapin et d'un chaton. Mais, la partie dérape lorsque Ralph décide de gaver le lapin de pancakes, sous les yeux horrifiés de la petite fille.