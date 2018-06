Marvel va avoir deux personnages ouvertement LGBTQ+ dans ses films

publié le 26/06/2018 à 20:21

Le président des studios Marvel vient d'annoncer la bonne nouvelle : la diversité continue d'infuser le Marvel Cinematic Universe (MCU), la galerie des films de super-héros Marvel. Kevin Feige a déclaré que deux personnages de l'univers seront des LGBTQ+.



Il n'a pas encore révélé quels personnages se révéleront être homosexuels, bisexuels ou trans. Répondant aux questions d'un journaliste de The Playlist, il a simplement indiqué que le public connaissait déjà bien un de ces personnages et que l'autre restait encore inconnu des spectateurs.

Le prochain film sur les écrans de la franchise sera Ant-Man et la Guêpe.Un film qui prend place à San Francisco, une ville-phare pour la communauté LGBTQ+. Les premières critiques américaines ont regretté l'absence totale de visibilité pour la communauté. Cette nouvelle vient donc à point pour calmer la polémique naissante.

La tentation du "queerbaiting"

L'autre film qui sera présenté bientôt sur les écrans est Captain Marvel. La super-héroïne ultra-puissante sera dévoilée juste avant la sortie du prochain Avengers. Puisque le film sera une présentation du personnage campé par Brie Larson, il se pourrait que Kevin Feige pense à elle pour en faire la première lesbienne ou bisexuelle de protecteurs de la planète Terre. L'autre personnage pourrait être Valkyrie aperçue déjà dans Thor: Ragnarok. Mais il faudra attendre les prochains films pour en être sûr et certain.



Espérons simplement que le film traitera directement la question à travers des lignes de dialogue ou une intrigue romantique et ne tente pas le "queerbaiting" (littéralement "l'appât à queer", une technique de communication qui consiste à révéler qu'un personnage est LGBTQ sans pour autant le traiter concrètement dans l'oeuvre) comme le fait pour l'heure la franchise Les animaux fantastiques avec la question de l’homosexualité de Dumbledore.