"God of War" : 20/20, "meilleur jeu de la PS4"... Les critiques unanimes

publié le 12/04/2018 à 20:32

Le monde terrible des tests de jeux vidéo promet souvent des critiques diamétralement opposées. "Génial" pour les uns, "désastreux" pour d'autres, il est difficile de créer un consensus autour d'un titre. C'est pourtant le miracle que semble réaliser God of War, le blockbuster conçu par Sony pour la PlayStation 4 qui arrivera dans les bacs le 20 avril 2018.



Le jeu était pourtant attendu au tournant. Il ne s'agit pas d'une nouveauté mais d'une refonte d'une trilogie très populaire. Les premiers volets proposaient de contrôler Kratos, un dieu de la destruction bien déterminer à réduire en miette les divinités du panthéon grec. Cette fois, le studio nous embarque dans les mythes scandinaves avec un Kratos accompagné par son jeune fils. Une promesse plus émotionnelle et cinématographique qui soulevait des craintes.

C'est aussi un jeu "AAA" soit une superproduction qui coûte des millions à produire et qui ne peut se permettre aucune faute technique. Les critiques avaient tout pour annihiler ce nouveau God of War à la moindre incartade... et pourtant.

Des notes parfaites

Le site jeuxvideo.com lui attribue la mythique note de 20/20 (que le site réserve en général à quelques épisodes de The Legend of Zelda, comme Breath of the Wild ou Wind Waker). Le titre, qualifié de "béni des dieux" provoque une pluie de compliments : "gigantesque morceau de bravoure", "excellente évolution", récit "poignant et drôle", "meilleur représentant du genre". La rédaction semble emballée.



Nos confrères de 20 minutes qualifient le titre de "l'un des meilleurs jeux vidéo jamais testés" et de "chef-d'oeuvre". Numerama retient aussi ce dernier qualificatif, le gratifie d'un 5/5 et ne retient pour seuls défauts que le jeu n'est disponible que sur PlayStation et non sur toutes les consoles de la création. IGN offre aussi son précieux 10/10 et qualifie God of War d'aventure inoubliable, les Britanniques du Guardian et du Telegraph délivrent leurs 5 étoiles.



Seul le site spécialisé Gamekult, célèbre pour son exigence et sa sévérité ose faire quelques critiques : "un plan-séquence tenu du début à la fin sans la moindre anicroche (...) mais une écriture père-fils un brin stéréotypée". Le jeu obtient tout de même un honorable 8/10, comme les excellents Dark Souls, Rayman Legends, Bloodborne ou Uncharted 4 ou Super Mario Odyssey. Une excellente compagnie en somme.

> God of War - Repenser les combats | 20 avril | PS4