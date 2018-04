Cette salle fait partie des onze autres composant l'exposition "The Art Of The Brick"

Cette salle fait partie des onze autres composant l'exposition "The Art Of The Brick"

publié le 27/04/2018 à 16:39

Les fans de DC Comics ont de quoi se réjouir. Wonder Woman, Batman ou Superman seront les effigies de l'exposition "The Art Of The Brick", dès dimanche 29 avril, dans l'espace chapiteau du parc de la Villette à Paris. Comme son nom l'indique, les 120 sculptures qui représenteront l'univers de ces super-héros sont exclusivement composées de Lego.





Une exposition d'envergure, puisque les œuvres sont fabriquées avec près de 2 millions de ces petites briquettes. La Batmobile, célèbre voiture de Batman, fait partie des constructions les plus impressionnantes. Elle mesure plus de 5 mètres et totalise 490.000 briques. Un travail titanesque pour celui qui l'a confectionnée, Nathan Sawaya, qui a déclaré avoir consacré deux mois entiers à son élaboration.

L'artiste de 44 ans a un parcours atypique. Cet ancien avocat d'affaires à New-York a abandonné son métier en 2004 pour se consacrer à sa passion singulière. Son exposition a voyagé depuis 2015 entre Madrid, Londres et Rome, avant de s'implanter à Paris. Un pari fou largement gagné.