We Love Green 2018 : Björk sera la guest star du festival de musique écolo parisien

Björk va chanter. Et on va l'entendre grâce à des enceintes énormes qui fonctionneront à l'huile de friture. En fait, toute l'énergie du festival va provenir de douze groupes électrogènes alimentés soit avec de l'huile récupéré dans les restaurants, soit des panneaux solaires.



La totalité des déchets seront triés. Les restes des repas seront transformés en compost, mais aussi les couverts, les assiettes et les fourchettes (tout est en maïs biodégradable). Aucune canette ni aucune bouteille en plastique ne sera vendue sur le festival. Chacun aura son verre consigné ou sa gourde, donc pas de déchets de plastique.

Le public ira dans des toilettes sèches. Il y aura 400 toilettes écologiques pour les 35.000 personnes attendues. Les cinquante chefs qui vont assurer la restauration ont été formés à cuisiner du bio et du local.

We Love Green, c'est un festival où on écoute de la musique, et où on peut réfléchir. Sur une scène, des scientifiques, des philosophes et des navigateurs vont se succéder pour parler d'environnement et de climat.

Les artistes qui viennent au festival We Love Green ont plutôt la fibre écolo. Il y aura Charlotte Gainsbourg, Orelsan, mais aussi Björk.



La chanteuse islandaise est, dans son pays, engagée pour l'environnement. Elle a dédié beaucoup de chansons à la nature. Elle s'est battue pour défendre les énergies vertes. Björk sera sur scène, dans le Bois de Vincennes, à la tombée de la nuit dimanche 3 juin.