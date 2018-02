publié le 23/02/2018 à 16:15

Est-il encore nécessaire de présenter Arthur H ? Âgé de 51 ans, le fils de Jacques Higelin est musicien, chanteur et auteur-compositeur qui n'a plus rien à prouver. Après des études au Berklee College of Music de Boston aux États-Unis, il sort son premier disque éponyme en 1990. Ses albums Adieu tristesse (2005) et L'homme du monde (2008) sont certifiés disques d'or et il remporte trois prix aux Victoires de la Musique (1993, 2006 et 2009).



Son dernier album Amour chien fou se compose de deux disques. Le premier intitulé Amour est constitué de ballades émotionnelles, sensuelles et atmosphériques. Le second, Chien fou, a des influences disco-punk, déjanté et pop-punk. L'ordre des chansons est important puisqu'on suit des histoires qui se déroulent pendant l'écoute de l'album.

Arthur H présente l'un des titres de son nouvel opus sur la scène du Grand Studio RTL. Il se produira au mois de mars à Montpellier, Toulouse et Marseille avant de revenir à Paris pour un concert à la Salle Pleyel le 9 octobre prochain.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.