Melody Gardot dans l'Heure du Jazz

publié le 18/02/2018 à 19:15

.Melody Gardot est une artiste qui s'apprécie particulièrement en live. Pourtant, jusqu'à présent elle n'avait offert que des albums studio. C'est donc à l'occasion de non pas un album, mais un coffret live, enregistré sur diverses scènes d'Europe, qu'elle vient nous rendre une nouvelle fois visite à RTL, qui la suit depuis le début de sa carrière. Quelques titres enregistrés sur la scène du Grand Studio et une interview avec Jean-Yves Chaperon pour l'émission de ce soir. Vous pourrez aussi retrouver Melody Gardot dans un prochain Grand Studio, samedi 24 février, elle partagera la scène avec Murray Head et Arthur H.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.

Live in Europe Melody Gardot Crédit : Decca

La programmation de l'Heure du jazz

Melody Gardot. « Goodbye »

Christian McBride « Used ta could»

Cecile McLorin Salvant «Si j'étais blanche »

Wes Montgomery. « Four on six »

Seal. « I'm beginning to see the light»

Michel Petrucciani. « Brazilian like»

Maceo Parker. « Who's making love »

Gael Horelou. « The gale force »

Till Bronner. « Eleonor Rigby »

Glady's Knight. « God bless the child »

