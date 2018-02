publié le 09/02/2018 à 20:49

Entre un grand-père chanteur et un père professeur d'arts appliqués, artiste peintre et musicien, Charlie Boisseau a baigné dans l'art depuis son enfance. Auteur-compositeur-interprète, il peut écrire jusqu'à trois chansons par jour. Repéré sur YouTube, il participe à la troisième saison de The Voice en 2014 où il atteint les quarts de finale dans l'équipe de Garou.



À la suite de l'émission, Dove Attia lui confie le rôle de Lancelot dans la comédie musicale La légende du roi Arthur. Après neuf mois de tournée, Charlie Boisseau propose ses compositions aux maisons de disques. Il est aujourd'hui sous contrat avec le label Scorpio.

Le chanteur a interprété deux titres en live du "Grand Studio RTL" : I Feel It Coming (The Weeknd) et Pourquoi tu t'en vas. Cette chanson est tirée de son premier album Acte 1 sorti en octobre dernier.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.