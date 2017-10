publié le 27/10/2017 à 18:45

Alice et Marc forment le duo électrique KIZ. Leur musique pop-électro est à leur image : déjantée et colorée. Après la sortie de son tout premier album, Des Tours, le 3 mars dernier, le groupe a dévoilé début octobre un nouveau clip entièrement tourné sous l'eau, celui du morceau Désert, extrait de leur premier EP sorti en 2015.



Dans ce morceau qu'ils ont interprété dans Le Grand Studio RTL, le duo évoque le sujet des accidents vasculaires cérébraux (AVC). "Ça ne fait pas rêver comme ça, a admis Marc au micro de RTL. C'est ma mère qui a fait un AVC, on a voulu écrire une chanson là dessus, ça nous inspirait beaucoup". "Le processus dans lequel est la personne qui fait un AVC est très troublant, a poursuivi Alice. Dans le clip, on a voulu mettre en image le fait qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas cohérentes, pas expliquées (...)".

La sortie de ce vidéoclip a donc été l'occasion pour eux de faire un détour par la rue Bayard, et d'interpréter deux titres dans Le Grand Studio RTL. Alice et Marc ont également régaler le public en jouant Crazy, un morceau de Gnarls Barkley.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.

> KIZ - Désert [Clip officiel]