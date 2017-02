Elvis Presley : sa maison de Graceland change de taille

Elvis Presley et sa maison de Graceland, dans le Tennessee, attirent toujours autant de fans. Pour répondre à cet afflux, elle a été démesurément étendue.

par Jean-Alphonse Richard , Loïc Farge publié le 03/02/2017 à 13:23

Le King a disparu il y a quarante ans, mais il est définitivement éternel. Preuve en est sa maison mythique de Graceland, à Memphis. Elle est ouverte au public depuis 1982. Mais dans quelques semaines, elle sera un immense complexe dédié à la gloire du chanteur. Du 2 au 5 mars prochain aura lieu l'inauguration de ce qui s'appellera désormais officiellement "Elvis Presley Memphis". Un week-end en grande pompe pour présenter un Graceland XXL.



Car avec 700.000 visiteurs par an, la propriété aux murs blancs et aux colonnes de temple grec, avec ses boutiques et son musée, était devenue trop petite pour le pèlerinage des fans. On a donc poussé les murs. Quelque 45 millions de dollars d'investissement ont été investis. Il y a cinq fois plus d'espace, car jamais la demande pour rendre hommage au chanteur n'a été aussi forte.



Tout est neuf ou presque. Un nouveau musée des voitures d'Elvis, avec évidemment sa Cadillac rose, mille fois photographiée. Un nouvel hôtel : trente chambres, vingt suites à la décoration signée par la fille du chanteur, Priscilla. Deux restaurants portant les prénoms du père et de la mère d'Elvis, Gladys et Vernon (c'est pour eux qu'il avait acheté Graceland). Sans oublier une salle de spectacles de 1.700 places où se produiront en permanence des groupes de rock, un nouveau musée, des boutiques, etc.

Un site plus que jamais ouvert aux fans

Il y aura la possibilité, avec un ticket d'entrée VIP (le plus cher, 150 dollars), de visiter une partie des appartements d'Elvis et de se rendre sur sa tombe, puisque le King est enterré chez lui. "Maintenant vous allez pouvoir marcher dans ses pas et ressentir ce qu'il ressentait", assure même Joël Weinshanker, le grand patron du nouveau Graceland.



Graceland est depuis longtemps lieu de culte. Mais là, on est carrément dans la démesure. C'est même du jamais vu pour un chanteur. C'est unique : un complexe gigantesque pour rester à la hauteur du mythe et répondre à la demande des fans. Ils vont s'y précipiter. Elvis, de son vivant, avait déjà dédié Graceland à ses fans. Il organisait même le trafic des autobus devant la demeure. Sa maison est plus que jamais ouverte à tous ses admirateurs.