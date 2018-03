publié le 23/03/2018 à 17:20

Déjà 26 ans de carrière et Dominique A continue de tracer sa route en musique. À ses débuts, il chante avec ses trois amis dans le groupe John Merrick, en référence au héros de Elephant Man. Le quatuor donne des concerts, enregistre des 45 tours et compose quelques titres avec Philippe Katherine.



En 1991, Dominique A se lance en solo avec un premier album auto-produit, intitulé Un disque sourd. Par la suite, il publiera 10 autres albums, dont le plus récent Eleor date de 2015. Le chanteur ne sort pas un mais deux nouveaux disques. De la configuration à l'atmosphère en passant par la rythmique, ce sont deux recueils très différents.

Le premier volet, enregistré en groupe, s'intitule Toute latitude. Il se caractérise par des sonorités rock, électriques et électroniques. Pour découvrir le second volet La fragilité, aux mélodies plus acoustiques et intimistes, il faudra patienter jusqu'en octobre 2018.

Dominique A est actuellement sur les routes de France. Il sera le 24 mars à La Rochelle, le 7 avril à Bordeaux, les 14-15 avril à la Philharmonie de Paris et le 31 mai à Strasbourg.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.