publié le 17/11/2017 à 13:01

Philippe Katerine s'est offert une promo internationale grâce à son apparition remarquée dans le célébrissime Late show américain de Jimmy Fallon, The Tonight Show, diffusé sur NBC. Dans une vidéo postée jeudi 16 novembre par la chaîne sur YouTube et repérée par nos confrères de Franceinfo, on peut voir le chanteur français interpréter Moustache en très bonne compagnie.



"On adorerait avoir Katerine sur le plateau, mais il est en France. Il est impossible qu'il puisse venir", se désole l'animateur vedette après avoir diffusé un extrait de la chanson parodique du compagnon de Julie Depardieu. Mais comme rien n'est trop beau pour New York, Philippe Katerine s'est bel et bien déplacé pour un show déluré et survitaminé de moins de deux minutes.

Devant un public en délire, l'interprète de La Banane prend un malin plaisir à fredonner La Moustache, moquée lors d'une précédente émission de Fallon. En effet, le titre avait été classé dans la catégorie "Do not play" ("N'écoutez pas) en juin, rappelle Franceinfo. Mais tout semble oublié, puisque l'animateur et le chanteur semblent s'amuser comme des petits fous devant des danseuses cachées par d’immenses moustaches. Un vrai show à l'américaine.