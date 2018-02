publié le 01/02/2018 à 12:42

Après plusieurs mois de rumeurs, Arthur H sort de son silence. Mercredi 31 janvier, l'artiste s'est confié sur l'état de santé de son père Jacques Higelin. En retrait de la scène musicale, les inquiétudes autour de son absence ont affolé les fans.



Dans un entretien accordé au magazine Gala, le chanteur Arthur H s'exprime sur les raisons de cette absence. "Mon papa, c'est un grand monsieur et puis c'est quelqu'un qui a donné fort dans sa vie, confie-t-il. Il est assez fatigué quand même, il ne va pas refaire de scène. Mais autour de lui, on s'occupe de lui, tout va bien."

Le chanteur préfère ne pas écouter "les rumeurs fausses et horribles" au sujet de son père. Depuis plusieurs mois, des personnalités proches de Jacques Higelin confiaient leur inquiétude quant à son état de santé. En novembre dernier, Bernard Lavilliers annonçait sur Europe 1 que son ami "n'allait pas trop bien". Des propos confirmés par le célèbre attaché de presse et auteur Fabien Lecoeuvre un mois plus tard sur CNews.