VIDÉO - Taylor Swift chante une passion irrationnelle dans "Gorgeous"

publié le 20/10/2017 à 11:23

Taylor Swift surprend ses fans. La chanteuse a dévoilé dans la nuit du 19 octobre Gorgeous, le troisième extrait de son nouvel album Reputation. Un titre au son électro pop, qui diffère des deux premiers singles, Look What You Made Me Do, plus sombre et Ready For It. La mélodie est signée par le tandem Max Martin et Shellback, avec lesquels elle avait déjà travaillé.



Dans cette chanson, Taylor Swift évoque une passion irrationnelle, de courte durée, avec un bellâtre aux "yeux bleus comme l'océan". Elle y explique être tentée de se mettre en couple avec lui, mais est prise dans une autre histoire. D'après des fans de la chanteuse qui ont pu écouter l'album en session privée et en sa présence, la chanson Gorgeous a été écrite pour son compagnon actuel, l'acteur Joe Alwyn.

Très différent de ses titres précédents, Gorgeous va encore diviser les fans de la chanteuse, entre ceux qui adorent et ceux qui n'aiment pas le tournant qu'elle a pris.