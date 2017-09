Taylor Swift surprend ses fans en dévoilant un titre inédit de son prochain album

publié le 03/09/2017 à 19:09

La reine de la communication a encore frappé. Taylor Swift a surpris tout le monde en dévoilant un nouveau titre de son prochain album, Reputation, annoncé dans les bacs le 10 novembre prochain. Et pour faire découvrir à ses fans ce nouvel extrait, intitulé ... Ready for it ?, l'interprète du succès planétaire Shake it off a innové. Plutôt que les réseaux sociaux, Taylor Swift a choisi de teaser son morceau sur la chaîne de sport américaine ESPN, juste avant un match de football opposant Florida State et Alabama.



L'intégralité de ce qui pourrait rapidement devenir un tube a ensuite été mis en ligne sur Itunes dimanche 3 septembre à 14 heures, heure française. Rythme entêtant, paroles explosives, ...Ready for it ? s'inscrit dans la nouvelle lignée du style de celle que ses fans surnomment "TayTay". Des fans pris au dépourvu puisque leur chanteuse favorite avait dévoilé le titre Look what you made me do, accompagné du clip il y a seulement dix jours. Le premier extrait de ce nouvel album tant attendu avait d'ailleurs affolé les compteurs. Sur YouTube, il cumule déjà plus de 165 millions de vues.

Are you #readyforit?



No. 1 Alabama. No. 3 Florida State. Right NOW on ABC and streaming live on the ESPN App. pic.twitter.com/pojroWJRHL — ESPN (@espn) 3 septembre 2017

Quelques heures à peine après sa sortie, ...Ready for it ? s'est déjà hissé en tête du classement Itunes outre-Atlantique. En France, le titre n'est que 8ème, mais devrait rapidement grimper. Les fans français de la jeune femme de 27 ans sont eux en tout cas déjà conquis.

Mon dieu. Taylor Swift vient de nous sortir une bombe nucléaire. MON DIEU. #ReadyForIt https://t.co/wYJvoDbgG9 — MaîtreDouxDoux (@MeDouxDoux) 3 septembre 2017