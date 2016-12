Michel Polnareff et le compositeur Jean-Loup Dabadie ont dévoilé l'origine de la chanson "On ira tous au paradis".

Une chanson culte de Michel Polnareff commandée par l'artiste lui-même à son compositeur Jean-Loup Dabadie. Invités dans l'émission Échange public sur RTL, les deux hommes sont revenus sur la genèse d'On ira tous au paradis. Sorti en 1972, c'est le seul titre pour lequel Michel Polnareff a donné des instructions à Jean-Loup Dabadie. Le compositeur explique : "Un jour, il me dit "tu vois celle-ci, je voudrais que tu me trouves des paroles, que ça soit comme si des les gens étaient dans la rue, tous les gens, et qu'ils marchent ensemble en chantant" (...) et il me donne cette musique".



Une mélodie que Jean-Loup Dabadie a eu des difficultés à mettre en mots : "J'ai eu beaucoup de travail parce qu'il me faut du temps, ça tournait dans ma tête, j'entendais la mélodie mais le plus difficile de tout était les deux notes. Avant de trouver "même moi", qui sont des mots tout simples, j'en ai essayé d'autres". Des paroles qui, sur le disque, n'ont pas été chantées par une chorale mais par des passants. Michel Polnareff explique qu'il avait demandé aux assistants du studio Davout d'aller chercher des personnes dans la rue pour chanter : "Ils se sont conduits en grands professionnels. Quand le disque est sorti on avait l'impression que c'était une version live alors qu'en fait c'était le début de l'existence de la chanson". Et un énorme succès.