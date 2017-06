London Grammar de retour avec sa pop planante et Luz Casal chante Dalida

publié le 07/06/2017 à 10:14

On commence avec le retour du groupe anglais London Grammar. Quatre ans après leur premier album écoulé à 300.000 exemplaires en France, le trio publiera le vendredi 9 juin Truth Is A Beautiful Thing. Une véritable bulle de quiétude, un moment de parfait abandon. Le trio formé sur les bancs de l'Université de Nottingham au début des années 2010 a su créer un univers très soigné. Une pop planante et éthérée, mélancolique et lyrique. Mais le groupe injecte plus de couleurs et de relief dans ce nouvel opus.



London Grammar injecte plus de couleurs et de relief dans ce nouvel opus. Et la force de la formation britannique c'est bien évidemment sa chanteuse, Hannah Reid, 27 ans. Elle a l'une des voix les plus fascinantes et hypnotiques du moment, cristalline, pure, aérienne. Le groupe construit d'ailleurs toutes ses chansons autour de ce diamant brut.

"Je pense que ma voix est l'une des essences de notre musique. C'est pour cela que nos productions sont minimalistes et épurées... Pour que ma voix puisse avoir de la place. D'ailleurs, j'adapte les paroles pour que les mots sonnent dans ma voix", confie la chanteuse.

Ce nouvel opus est composé d'une quinzaine de morceaux. Autant d'instantanés autobiographiques : cicatrices d'une rupture, mauvaises décisions et indécisions, résilience et regrets rythment les paroles. Drogués aux bandes originales de films, London Grammar n'a peur ni du vide - en faisant vivre la voix d'Hannah dans de longs apartés a cappella - ni des productions pop et faciles. Parfois un poil monotone, Truth Is A Beautiful Thing est un bel album d'ambiance qui réserve quelques jolis moments de pure émotion.

"Luz Casal chante Dalida, A mi manera" dans les bacs le 9 juin

30 ans après la mort de Dalida, Luz Casal rend hommage à son répertoire. Un disque de onze reprises. Un projet singulier puisque la chanteuse a traduit de nombreux morceaux dans sa langue, l'espagnol : À ma manière devient A mi manera. La chanteuse, révélée par Pedro Almodóvar, a toujours aimer les chansons de Dalida qu'elle entendait gamine. Lors d'un long séjour parisien à Montmartre elle avait été très touchée par la ferveur des fans de Dalida qui se rendent quotidiennement sur sa tombe.



L'idée a donc germé de revisiter quelques chansons, pas seulement des tubes, mais de picorer dans plusieurs époques. "J'aime bien chanter en français, c'est une langue que je trouve importante pour exprimer l'amour, l'amitié, des sentiments profonds", explique l'artiste. Luz Casal chante Dalida vendredi 9 juin. Elle sera en tournée partout en France dès le 5 octobre avec notamment un concert parisien Salle Pleyel le 5 décembre.