Cinquante ans de Mai 68 : "Ce qui se passait à l'Odéon, ça ne me concernait pas", pour Hallyday

et Le Service Culture

publié le 03/05/2018 à 12:25

Lors des manifestations de mai 68, les plus grandes stars ont défilé à RTL, l’occasion parfois pour elles de prendre position sur les événements. Par exemple le 2 avril 1968, Jacques Brel est l'invité de Michel Coggoni. L'opportunité pour l'artiste belge d'évoquer les révoltes étudiantes, celles de Nanterre qui pour l'instant n'ont pas encore débordé au quartier latin. "Cette montée est plutôt réconfortante. Je trouve qu'ils ont bien raison de remettre tout en question".



Peu d'artistes prendront la parole pendant le mois de mai 68. La plupart le feront avant ou après en juin, alors que la France est appelée par De Gaulle à élire une nouvelle assemblée nationale. Johnny Hallyday prenait prudemment la parole face à Philippe Bouvard le 29 juin 1968, à la veille du second tour des législatives. "Ce qui se passait à l'Odéon, ça ne me concernait pas", explique-t-il alors qu'il enregistrait à cette époque un album à Londres.

Même son de cloche du côté de Françoise Hardy. "Ça m'intéresse mais je ne me sens pas concernée puisque je ne suis pas en proie à tous ces problèmes", confie-t-elle à l'époque.

Les événements du mois de mai inspireront toutefois beaucoup d'artistes français comme Jacques Dutronc et Claude Nougaro. Mais aussi outre manche avec Les Beatles, et notamment John Lennon qui témoignera des révoltes de la jeunesse à travers le monde.