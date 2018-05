La chanson de Françoise Sagan pour Johnny Hallyday

publié le 12/05/2018 à 15:00

A deux ans, Françoise Sagan essayait déjà de lire. A neuf ans, elle conduisait la voiture de son père. A onze ans, elle écrivait, en vers,sa première nouvelle qui parlait de chevalerie. François Sagan est entrée dans la vie par effraction. En oubliant de vivre son enfance. Toute petite, ses parents lui avaient conseillé de n'en faire qu'à sa tête...



Ainsi commence le roman de François Sagan, dans un appartement bourgeois des beaux quartiers de Paris. Elle s'appelle alors Françoise Quoirez, c'est la petite dernière d'une fratrie de trois. Si elle n'a aucune obligation, c'est parce qu'elle est une enfant miraculée. Et miraculeuse. Née alors que sa mère, Marie, venait de perdre un bébé. Françoise est l'enfant de la chance dans cette famille où il est interdit à table de parler de politique, de religion et d'argent...Toute plaisanterie, à condition de ne pas dire du mal des autres, reste la bienvenue...

Car Mme Quoirez mère aime la frivolité...Et son mari, Pierre Quoirez, directeur d'une compagnie d'électricité, en dépit de son mauvais caractère et de son goût pour la discipline, savoure cette ambiance dissolue...La petite dernière se plie aux convenances de la bonne société, s'accoutume à la rigidité ambiante, mais sait pertinemment qu'elle ne sera jamais inquiétée pour ses écarts: on ne lui dit rien, quand elle est expulsée du Couvent des Oiseaux pour "dégoût de l'effort"...On ne lui fera aucun reproche quelques années plus tard, quand elle sèchera les cours à La Sorbonne....

"Mes parents m'ont protégée" dira Françoise Sagan. Quand elle commencera à gagner beaucoup d'argent, son père en personne l'encouragera :" Dépense tout, ne garde rien".



La future Sagan a déjà cette allure de garçon manqué qui va la suivre toute sa vie : petit visage étroit, cheveux courts et mèche qui descend sur l'oeil gauche. Elle écrit dans le salon de l'appartement, dans sa chambre, sur un coin de table...



A dix ans, elle a appris à taper à la machine avec la secrétaire de son père. Et c'est naturellement lui qui est le premier à lire ce manuscrit qu'elle lui présente : l'histoire d'une fille de son âge, Cécile, 17 ans, moderne dévergondée, qui ne supporte pas de voir son père tomber amoureux d'une femme. Le récit sent le scandale. Mais Pierre Quoirez l'a trouvé très bon et a félicité sa fille...



Ce roman d'un peu plus de 150 pages, rapide et révolté, s'appelle Bonjour Tristesse...