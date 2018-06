publié le 23/06/2018 à 18:50

Ils n'avaient prévu qu'une seule date en France, et c'était au Hellfest le vendredi 22 juin. Johnny Depp et son groupe des Hollywood Vampires ont impressionné pour l'ouverture du festival de metal qui se déroule à Clisson en Loire-Atlantique.



L'acteur de la saga Pirates des Caraïbes n'était pas venu accompagné d'inconnus. Il était entouré notamment d'Alice Cooper et du guitariste du groupe Aerosmith, Joe Perry. Pendant une heure et demie devant une fosse pleine à craquer, les Hollywood Vampires ont enchaîné les reprises des plus gros succès du rock et leurs propres compositions. Les spectateurs ont eu droit à The Doors, AC/DC, Motörhead, The Who, et, en fin de concert, une reprise de Heroes de David Bowie qui n'a pas laissé la foule indifférente, comme le rapporte Presse Océan.

Les Hollywood Vampires se sont formés en 2015 dans le but de célébrer les légendes du rock. Ils ont sorti en 2015 un album studio éponyme avec plusieurs invités de marque dont Paul McCartney et Christopher Lee.

Vous aimez Alice Cooper, Joe Perry et Johnny Depp ?

Si en plus vous kiffez David Bowie, reprise de Heroes par Hollywood Vampires au #Hellfest ! pic.twitter.com/iMKVn2WQr3 — Arthur ¿¿ (@ArthurCestMoi) 23 juin 2018