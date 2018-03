publié le 29/06/2016 à 09:00

C'était passé inaperçu. Le 23 avril dernier, Civitas a officiellement obtenu son agrément de parti politique et l'association de financement qui va avec. Le mouvement catholique intégriste va ainsi pouvoir bénéficier d'une exonération de 66% sur les dons qu'il va percevoir. Surtout, il compte bien présenter des candidats aux prochaines élections législatives, municipales et européennes. Une nouvelle qui ne réjouit pas du tout François Bayrou. Invité de RTL, mercredi 29 juin, le président du MoDem se dit "absolument opposé à l'idée qu'on mélange religion et politique".



"Nous passons notre temps à pointer du doigt l'islamisme, à dire qu'il y a quelque chose de déstabilisateur, commence-t-il. Que peut-on dire à ceux qui s'égarent dans cette voie, si nous nous mettons à faire la même chose ? Que la vie politique et la démocratie soit commandée par la religion, ça n'est pas mon point de vue. Je me battrai contre, comme citoyen attaché à la laïcité et comme croyant attaché au fait que la foi est une démarche personnelle qui ne doit pas être mélangée à la loi".