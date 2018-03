publié le 25/07/2016 à 18:14

Pikachu plus fort que Rihanna et Beyoncé ? Cela devient de plus en plus probable. Lors de leurs concerts au Stade de France et à Lille, les chanteuses ont été confrontées à des fans rivés sur leurs écrans de smartphone, en train d'attraper un Pokémon. Si Queen Bey ne se rend compte de rien, Rihanna s'est adressée au public de manière violente su le sujet. "Je ne veux pas vous voir envoyer de textos à votre mec ou à votre meuf. Je ne veux pas vous voir essayer d’attraper des Pokémons ici, b**tch", a déclaré la Barbadienne à Lille. Bonne ambiance.



Deux vidéos qui n'ont pas manqué de faire le tour de la Toile et relancer le succès de l'application. Disponible depuis le 24 juillet en France, Pokémon Go a envahi les écrans de smartphone, pour des chasses dans tous les coins des villes de France. Même au Stade de France avec Beyoncé et dans celui de Pierre Mauroy pour la tournée Anti.

"I don't wanna see you catching any Pokémon's up in this bitch" - Rihanna at her shows. pic.twitter.com/EW4uqGQZAn — Music News & Facts (@musicnews_facts) 25 juillet 2016

Sur la vidéo du concert de Beyoncé, c'est hilarant de constater que la jeune fan préfère chasser un Pokémon alors qu'elle se retrouve à quelques mètres de l'artiste ! La preuve que depuis les années 90, Pokémon continue de fasciner les dresseurs du monde entier. L'interprète de Lemonade a finit sa tournée en France, mais pour ceux qui se rendrait au concert de Rihanna le 30 juillet à Paris, vous voilà prévenus...

#PressPlay #Wayment She wasn't playing about them #Pokemons! ¿ #FormationTour #Beyonce via: @ananddb A video posted by The Shade Room (@theshaderoom) on Jul 22, 2016 at 6:36pm PDT