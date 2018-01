Barbara Pravi et Charlotte Cardin, nos coups de cœur musicaux pour 2018

publié le 02/01/2018 à 13:58

Cette semaine on va prendre les paris en vous présentant quelques-uns de nos coups de cœur. Peut-être que ces artistes marqueront 2018. Leurs albums sortiront au cours de l'année et on commence par les chanteuses. Premier nom à surveiller : Barbara Pravi.



Elle a 24 ans. Elle brillait dans la comédie musicale Un été 44. Elle est chargée des premières parties de Florent Pagny depuis quelques semaines. Barbara Pravi a une voix claire, douce. Un phrasé délicat au service d'une collection de chansons solides aux textes ciselés et aux mélodies entraînantes. Son univers doux-amer, féministe, un poil nostalgique emprunte tant à la pop qu'à la chanson française.

Une de ses chansons, Deda, est un hommage à son grand-père qui a fui la Serbie de Tito... Auteure, interprète, Barbara Pravi puise dans sa vie et ses blessures pour écrire. Elle partage notamment le douloureux souvenir de violences conjugales dans le titre Le Malamour. Un premier EP devrait sortir à la fin de l'hiver et on attend son album avant l'été.

Une nouvelle voix du Québec

Autre jeune talent. Elle nous vient du Québec et elle s'appelle Charlotte Cardin. Elle a 23 ans. Elle a participé en 2013 à La Voix, version québécoise de The Voice. Plus de quatre ans après, autant dire une éternité, elle vient de sortir un EP. Magistral.



Charlotte Cardin brasse la pop, le hip-hop, la chanson, l'anglais et le français. Un fil rouge ? Une voix épatante et une écriture d'une grande finesse. Elton John l'adore. Et qu'elle parle d'amour ou d'amitié, ses "tounes", comme on dit chez elle, me bouleversent. Son EP s'appelle Main Girl, il est déjà disponible. L'album devrait paraître à la rentrée.

