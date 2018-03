publié le 05/03/2018 à 08:31

Le compositeur Alexandre Desplat a décroché son deuxième Oscar pour la bande-originale de La Forme de l'eau, la romance fantastique de Guillermo del Toro, confirmant sa place aux côtés de musiciens français mythiques comme Georges Delerue, Maurice Jarre ou Michel Legrand.



"Guillermo, merci d'avoir laissé la musique être la voix de tes personnages pour transmettre la belle mélancolie de l'amour", a-t-il déclaré sur la scène du Dolby Theater en recevant sa statuette. Sa composition pour La Forme de l'eau lui a déjà valu un Golden Globe quelques semaines auparavant.

"Il est très difficile de convaincre des metteurs en scène américains de faire appel à vous, ils ont leur réseau et la pression est énorme", avait raconté ce parisien de 56 ans qui avait reçu sa première statuette il y a trois ans pour The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson.

> Alexandre Desplat - The Shape Of Water (Audio)

À un Oscar de Michel Legrand

Né en 1961 d'un père français fan de la chanteuse égyptienne Oum Kalsoum et d'une mère grecque qui fêtait ses 90 ans dimanche, Alexandre Desplat a baigné dès l'enfance "dans un tourbillon musical", du jazz à la bossa nova en passant par les musiques grecque et arabe. Il est aujourd'hui l'une des valeurs sures d'Hollywood, avec ses rivaux habituels Hans Zimmer qui était lui nommé Dunkerque, ou le légendaire John Williams, en lice pour le dernier Star Wars, lui qui a créé le célèbre thème de La Guerre des étoiles.



Parmi les Français les plus décorés aux Oscars, Desplat reste dépassé par Michel Legrand, lauréat de trois Oscars, dont L'affaire Thomas Crown, et Maurice Jarre, trois fois oscarisé aussi, notamment pour Lawrence d'Arabie. Il a en revanche fait mieux que George Delerue, lauréat d'une statuette pour I love you, je t'aime.



Desplat a déjà une collection de trophées bien fournie, du Bafta aux Grammys Awards en passant par trois César en 2006, 2011 et 2013 pour De battre mon cœur s'est arrêté, The Ghost Writer et De rouille et d'os.

De "La jeune fille à la perle" à "Harry Potter"

> Alexandre Desplat Tribute Medley

Très française jusqu'au début des années 2000, la carrière du maestro à la longue stature et à l'allure de dandy s'internationalise lorsqu'arrivent les premières propositions d'outre-Atlantique, La jeune fille à la perle de Peter Webber en 2003, puis Birth de Jonathan Glazer, sorti l'année suivante. C'est le déclic. "Les gens appelaient et réclamaient la personne qui avait composé la musique de Birth", se souvient Laura Engel, son agent.



Dès lors, les projets d'envergure s'enchaînent, avec les plus grands cinéastes, Fincher, Polanski, Frears, Besson, de multiples collaborations avec Wes Anderson ou George Clooney, avec lequel il a travaillé à trois reprises pour Les marches du pouvoir (2011), Monuments men (2014) et Bienvenue à Suburbicon (2017).



Il est l'auteur de plus d'une centaine de bandes originales dont le dernier volet de la saga des Harry Potter, un des temps forts de sa carrière. "Être devant cent musiciens au pupitre tous les jours, debout pendant 9 heures, avec le staff de la Warner et des producteurs en cabine qui attendent que vous les surpreniez, c'est beaucoup de pression", se souvient-il.