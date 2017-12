Natalie Dessay et Michel Legrand font leur Première Heure

publié le 11/12/2017 à 01:01



Natalie Dessay et Michel Legrand présentent leur deuxième collaboration après "Elle et Lui" en 2013. Cette fois "Between tomorrow and yesterday" est une sorte d'oratorio musicale avec des accents jazzy, racontant la vie d'une femme de sa naissance à sa mort. Michel Legrand avait ce projet dans ses cartons depuis de nombreuses années et il l'avait proposé à Barbra Streisand qui par superstition, l'avait refusé. C'est Natalie Dessay qui a poussé Michel Legrand à reprendre le projet avec elle. Si Natalie Dessay est une soprano reconnue, elle est aussi réputée pour son jeu des scène, sa capacité de comédienne, et c'est normal qu'elle croise la route d'un des plus grands musiciens français actuel, notamment pour le cinéma avec trois Oscars à son actif. Tout cela donne une ambiance très particulière à cette oeuvre qu'ils viennent nous présenter dans la Première Heure.



Natalie Dessay Michel Legrand Between Yesterday & Tomorrow Crédit : Sony Classical

En concert les 29 et 30 mars 2018 au Théâtre des Champs Elysées

La playlist de Natalie Dessat et Michel Legrand

1 - Natalie DESSAY & Michel LEGRAND - Between yesterday and tomorrow

2- TAKE 6 - The windmills of your mind

3 - Claude NOUGARO - Regarde-moi

4 - STING - Fragile