Découvrez le nouveau single de Mylène Farmer : "Rolling Stone"

publié le 19/01/2018 à 00:02

Deux ans après Interstellaires, la chanteuse peaufine actuellement son onzième enregistrement, le premier depuis son départ d'Universal Music. Mylène Farmer a rejoint Sony et s'est adjointe les services de la nouvelle agence de Pascal Nègre tout en restant managée par son producteur Thierry Suc.



La star de 56 ans dévoile ce vendredi 19 janvier un tout premier extrait. La chanson s'intitule Rolling Stone (au singulier, pas comme le groupe), un titre dont elle signe les paroles. Côté musique, Mylène Farmer a fait confiance au DJ et producteur français Feder. Le résultat est très séduisant. Sa voix - moins travaillée - est pleine, grave et chaude. La production, elle, est plus organique. "J'ai le sang qui broie du noir / Je peine à rire, je peine à croire / Moi pierre qui roule, je cache un blues", chante Mylène Farmer dans Rolling Stone.

La popstar sera aussi de retour au cinéma dans Ghostland, un film d'horreur réalisé par Pascal Laugier et en salles le 14 mars. En toute logique, l'album pourrait donc sortir le 16 mars. Une intuition...