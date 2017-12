Miossec fait sa Première Heure

publié le 18/12/2017 à 01:01

C'est un événement Miossec sort son premier disque live, honnête sincère, pas retravaillé en studio, tout juste deux trois petits "pains" ont-ils été retirés, le reflet de ce qu'il donne, se donne, sur scène. "Mammifères aux Bouffes du Nord" est un moment vrai.

C'est aussi un moment vrai que Miossec partage avec Eric JeanJean où il parle de sa peur de monter sur scène d'où le temps qu'il a mis à faire ce premier live qui a été libérateur pour lui.



cette nuit c'est Miossec qui se confie au micro d'Eric JeanJean

Mammiferes-aux-bouffes-du-nord- Miossec Crédit : Columbia

La playlist de Miossec

1 – MIOSSEC – MELANCOLIE (album live de MIOSSEC)

2 - ALAIN BASHUNG – MALAXE

3 – THE SHOES

4 – MIOSSEC – JE M'EN VAIS

5 – MIOSSEC – LA FACTURE D'ELECTRICITé

6 – TALKING HEADS – THIS MUST BE THE PLACE (NAIVE MELODY)