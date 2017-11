Marina Kaye fait sa Première Heure

publié le 27/11/2017 à 01:01



Le grand public a découvert Marina Kaye il y a six ans dans l'émission de M6, La France a un incroyable talent, et elle n'usurpe pas cette appellation. En 2015 son premier album "Fearless" a été non pas un incroyable succès, mais un véritable succès mérité, avec notamment le titre "Homeless" qui va la propulser au rang de star de la musique. Et elle obtenait, ce qui était une première, avec ce premier album, le titre d'album RTL de l'année.

Elle revient avec "Explicit" deuxième album qu'elle veut audacieux, l'image de ce qu'elle avait envie de faire et de proposer au public qui la suit.



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Marina Kaye qui se confie au micro d'Eric JeanJean

Marina Kaye Explicit

La playlist de Marina Kaye

1 - LOGIC & Alessia CARA & KHALID - 1-800-273-8255

2- POST MALONE & 21 SAVAGE - Rockstar

3 - Kanye WEST - Fade

4- Katy PERRY - Tsunami

5- Miley CYRUS - Rooting for my baby