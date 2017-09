publié le 12/09/2017 à 09:06

L'événement de la semaine en musique, c'est le passage pour deux soirs au Stade de France des Insus. Les ex-Téléphone s'y produiront vendredi 15 et samedi 16 septembre. Plus d'un million de spectateurs ont applaudi le groupe pendant leur tournée avec plus de de 80 dates à guichets fermés. Les Insus s'envoleront début octobre pour deux ultimes concerts à l'Île de la Réunion. Mais ce week-end ressemblera à un feu d'artifice, un superbe point final à l'une des tournées les plus populaires de ces dernières années. Les 3 ex-Téléphone ont déjà joué au Stade de France mais jamais tous ensemble.



"On est comme des enfants, on a envie d'y être", confie Jean-Louis Aubert au micro de RTL. "J'aime bien le son de ce stade et c'est très agréable. On a l'impression de jouer sur une montagne, au milieu d'autres montagnes", poursuit Louis Bertignac.

Les Insus ont évidemment repensé ce dernier tour de piste. La setlist sera sensiblement la même mais ils ont mis le paquet sur le visuel, les lumières, la scénographie. Sachez qu'il reste encore quelques places pour le concert de samedi. Ces deux Stades, c'est la cerise sur le gâteau pour Aubert, Bertignac, Kolinka et leur bassiste Alex Angelov. "On se sépare ensuite à la Réunion alors pour nous c'est l'occasion de fêter ça", explique-t-il.

Deux concerts empreints d'émotion

Ces deux concerts exceptionnels sont intitulés "Dernier Appel" et seront forts en émotion, d'autant que ces deux années n'ont été synonymes que de plaisir et d'amitié. "Ce que j'adore, c'est l'histoire qu'on a racontée en deux ans : l'histoire d'amitié, de gars qui ont trente ans de plus que lorsqu'ils se sont quittés. On a commencé dans un club de 200 personnes sans savoir s'il y aurait un deuxième concert", explique Louis Bertignac.



Mais Jean-Louis Aubert fermera la parenthèse des Insus sans aucune nostalgie. "Ce qui m'a le plus plu dans cette tournée, c'est que je n'ai pas senti de nostalgie (...) On a joué les chansons souvent comme des gamins, elles étaient "chantables" par des mecs de 60 ans. Cette histoire-là est très vivante : elle a un début et une fin", résume Jean-Louis Aubert.