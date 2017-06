publié le 22/06/2017 à 09:42

80 privilégiés ont été invités au dernier moment dans ce studio de répétition. Depuis une semaine, les quatre rockeurs resserrent les boulons avant de lancer la seconde partie de leur tournée. Ils remettent le couvert dans les festivals pour un Dernier Appel. Plus d'un million de spectateurs auront applaudi à la fin de l'été les ex-Téléphone, un come-back retentissant.



1 heure 10 de concert, ambiance boeuf entre copains. Richard Kolinka, Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et leur bassiste Alex Angelov étaient en pleine forme. Ils improvisent pas mal, “pour garder de la fraîcheur”, confient Louis Bertignac et Jean-Louis Aubert. Pourtant cela sonnait d'enfer hier soir : Argent Trop Cher, La bombe humaine, Cendrillon, Flipper, New York Avec toi, Ca c'est vraiment toi, une liste de folie et 100% rock.

Deux concerts au Stade de France et un disque

Cette tournée se terminera au mois de septembre, avec deux événements, d'abord la sortie le 8 septembre de leur album live en format CD et deux concerts au Stade de France, les 15 et 16 septembre. Hygiaphone, version live, est le premier extrait de cet album à paraître dans deux mois et demi. Les Insus donneront un point final à ces deux années de folie début octobre sur l'île de la Réunion. Et après ? “Je pense qu’on va reprendre chacun notre route, tranquillement. On est tellement content d’avoir fait ça, c’était vraiment des retrouvailles, plus récréatives que créatives” confient Louis Bertignac et Jean-Louis Aubert au micro de RTL.



Les Insus sont en tournée partout en France, il reste encore des places pour le second concert au Stade de France le 16 septembre prochain. L'enregistrement live en CD est disponible en précommande dès vendredi 23 juin.