Le streaming relance le marché du disque

Le marché de la musique semble enfin être sorti d'affaire. On pousse un gros "ouf" en découvrant les chiffres publiés mardi 28 février par le Snep, principal syndicat des producteurs. La hausse est de 5,4% sur un an. Ca c'est de la croissance, de la vraie ! Pour la première fois depuis quinze ans, depuis qu'Internet a bouleversé le marché du disque, on peut dire que le secteur produit de la richesse. Depuis le début des années 2000, les disquaires ont fermé leurs portes un à un, les rayons de CD se sont réduits à peau de chagrin chez les survivants. Mais cette fois, ça y est : après des années d'adaptation et d'efforts de la filière, la nouvelle donne numérique produit ses fruits.



À l'origine de cette bonne nouvelle : le streaming. Peut-être êtes vous abonné à un flux de musique chez Spotify, Apple Music, Deezer ou Tidal ? Le streaming, ce n'est encore qu'un tiers du marché. Le reste, c'est le CD et le vinyle. Mais le nombre d'abonnés à un service en streaming a quand même doublé en deux ans. Cela concerne tous les âges, pas seulement les plus jeunes.

En streaming, la durée d'écoute en France est de 8 heures et 19 minutes par semaine. Il y a le streaming par abonnement, et aussi celui où on préfère écouter un peu de publicité. Et là, ça grimpe aussi. Les CD, eux, reculent de 2,5%. Renaud, Céline Dion et Kids United sont les grands gagnants de cette année 2016.

Spotify a son siège social à Manhattan

Terminé déjà i-Tunes ! Souvenez-vous quand vous achetiez un morceau de musique à la fois pour quelques centimes. Le gros de la musique numérique, c'est l'Européen Spotify, qui devance de loin Apple Music et Deezer.



Dix ans d'existence pour le Suédois Spotify, 100 millions d'abonnés dans le monde dont 40 millions payants. Rien que les listes de morceaux un peu planants, pour s'endormir, sont écoutés toutes les nuits par des millions de personnes. Alors Spotify a désormais son siège social à Manhattan, et il prépare pour cette année son introduction en bourse. Il deviendrait bénéficiaire cette année.

