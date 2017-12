La Veillée de Noël 2017 signée Georges Lang

publié le 25/12/2017 à 01:00

Depuis de nombreuses années, Georges Lang anime sur l'antenne de RTL la Veillée de Noël.

Ses auditeurs sont multiples à écouter ce climat si particulier créé par l'animateur des nuits.

"Lorsque je compose ce programme, je pense à tous ceux qui n'ont pas la chance d'être en famille, parce qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils sont malades, à l'hôpital, parfois même privé de liberté, en prison. C'est à eux que je m'adresse en priorité, car l'approche du 25 décembre est une épreuve pour certains. Noël renvoie à l'enfance avec son lot de souvenirs heureux, mais aussi malheureux".



Georges Lang pense également à ceux roulent, qui travaillent, qui sont en famille pour passer le réveillon près du sapin. Le programme est varié allant des thèmes profanes les plus connus en début d'émission (Lisa Fischer, Christopher Cross, Dean Martin, Dolly Parton, Suzanne Boyle) pour laisser la place aux chansons qui célèbrent le mystère de la Nativité.

C'est le moment d'écouter Vince Gill ou Katie Melua avec leur merveilleuse interprétation de O Holy Night, ou bien encore Barbara Hendrix et sa reprise de Minuit Chrétiens. Et puis, au-delà de minuit, on s'enfonce dans la Nuit de Noël sur RTL avec des chants variés : John Lennon et Happy Christmas (War Is Over), Tony Bennett (Christmas Medley), et toujours Elvis Presley, incontournable, avec sa très belle version de Silent Night.



Découvrez la programmation de l'émission

BECAUSE - THE BEATLES

SURE ON A SHINING NIGHT - LISA FISCHER

SILENT NIGHT - CHRISTOPHER CROSS

O HOLY NIGHT - VINCE GILL

WHITE CHRISTMAS - ELVIS PRESLEY w/ ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA

CHRISTMAS IN AMERICA - KENNY ROGERS

I'LL BE HOME FOR CHRISTMAS - THE FORESTER SISTERS

WE THREE KINGS - BLACKHAWK



HAPPY CHRISTMAS ( WAR IS OVER ) - JOHN LENNON & YOKO ONO

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS - THE EVERLY BROTHERS

WINTER WONDERLAND - DEAN MARTIN

BLUE CHRISTMAS - LADY ANTEBELLUM

ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE - BRENDA LEE

IT'S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR - KYLIE MINOGUE

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU - MARIAH CAREY

PETIT PAPA NOEL - MARY J. BLIGE

O CHRISTMAS TREE - THE CARTER FAMILY

SILENT NIGHT - SUZANNE BOYLE



OVERTURE / THE FIRST NOEL - DARYL HALL & JOHN OATES

HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS - FRANK SINATRA

PEACE - MICHAEL McDONALD

O HOLY NIGHT - KATIE MELUA

WELSH CAROL - LINDA RONSTADT

SILENT NIGHT - REBA McENTIRE

FIRST NOEL - DOLLY PARTON

MINUIT CHRETIENS - BARBARA HENDRICKS

WHITE CHRISTMAS - BING CROSBY



O LITTLE TOWN OF THE BETHLEHEM - AARON NEVILLE

THE CHRISTMAS SONG - NATALIE & NAT ' KING ' COLE

WHAT CHILD IS THIS - FAITH HILL

CHRISTMAS MEDLEY - TONY BENETT

CHRISTMAS MESSAGE FROM ELVIS + SILENT NIGHT - ELVIS PRESLEY

SILENT NIGHT - CHRISTOPHER CROSS

O HOLY NIGHT ( INSTRUMENTAL ) - JERRY DOUGLAS