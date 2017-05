La chanteuse lyrique Marie-Nicole Lemieux sort un album dédié à Rossini

publié le 04/05/2017 à 11:31

La chanteuse lyrique Marie-Nicole Lemieux est une grande expansive, toujours optimiste, qui a commencé par la variété. Elle sort un album, le premier chez Erato. Si Si Si Si c’est son titre, comme dans L’Italienne à Alger quand Isabella dit qu’elle sait dompter les hommes, d’un doux regard ou d’un petit soupir.



Tout l’humour de ce bon vivant de Rossini est là mais Marie-Nicole Lemieux l’a dit, il y avait aussi une grande part de tragique chez le compositeur italien. Elle qui passe facilement du rire aux larmes se retrouve parfaitement dans le répertoire rossinien. Il faut dire que sa voix de contralto est une voix rare, c’est la voix la plus grave chez les femmes, et souvent à l’opéra c’est une voix qu’on utilise pour des rôles d’hommes, tragiques. C’est le cas dans Tancrède, ce personnage banni de Syracuse, loin de son amante, qui revient dans sa ville déguisé.

Une voix qui n'est pas son obsession

Marie Nicole Lemieux joue de sa voix de façon piquante, facétieuse, tout en usant à merveille de ses accents dramatiques. Mais avant d’en arriver là, avant d’entamer sa brillante carrière, Marie-Nicole Lemieux a chanté dans un tout autre registre

Elle refuse de faire de sa voix une obsession, n’a pas peur d’éclater de rire ou de répondre à de longues interviews et elle évite aussi les médicaments. Elle a confié à RTL qu’elle avait découvert le remède parfait : l’orme rouge, un anti-inflammatoire naturel dont elle use et abuse. Mère épanouie de 42 ans, personnalité chaleureuse, facile, mais exigeante et rigoureuse dès qu’il s’agit de son art, elle a dans la voix une ampleur et une palette de couleurs chatoyantes.

Un concert pour Tous à l'Opéra

Outre cet album Rossini, elle est aussi marraine de Tous à l’Opéra ce weekend. Samedi et dimanche, deux journées portes ouvertes dans 22 opéras en France, visite des machineries, des coulisses, ateliers costumes, ateliers chant, concerts gratuits, c’est vraiment un très bel évènement pour tous et, qui sait, ça éveillera peut-être des vocations.



Tous à l’Opéra se tient de samedi 6 au matin à dimanche 7 au soir. N’hésitez pas une seconde, Marie-Nicole Lemieux sera en concert demain soir à l’Opéra Comique à Paris pour le lancement de l’événement.